Федоров о кризисе на ВОТ Запорожской области: бюджетники без зарплат, жители без пособий

18:24 15 ноября Киев, Украина

Мэр Мелитополя, Иван Федоров, сообщил в Telegram, что во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области, местным жителям не выплачивают социальные пособия, а бюджетникам не выплачивают зарплаты.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на заявления российского гауляйтера Евгения Балицкого о выполнении всех социальных обязательств, факты говорят обратное.

В частности, он привел следующие примеры: сотрудники водоканала в Мелитополе не получают зарплаты уже полтора месяца, коллектив музыкальной школы преподает бесплатно в течение месяца, а выплаты пенсий и детских пособий традиционно задерживают.

Мэр заключил, что обеспечение оккупированных территорий становится для России все более сложной задачей, и выразил надежду на скорейшее освобождение людей в регионе.