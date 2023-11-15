Федоров о кризисе на ВОТ Запорожской области: бюджетники без зарплат, жители без пособий

Мэр Мелитополя, Иван Федоров, сообщил в Telegram, что во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области, местным жителям не выплачивают социальные пособия, а бюджетникам не выплачивают зарплаты.
Федоров подчеркнул, что, несмотря на заявления российского гауляйтера Евгения Балицкого о выполнении всех социальных обязательств, факты говорят обратное.
В частности, он привел следующие примеры: сотрудники водоканала в Мелитополе не получают зарплаты уже полтора месяца, коллектив музыкальной школы преподает бесплатно в течение месяца, а выплаты пенсий и детских пособий традиционно задерживают.
Мэр заключил, что обеспечение оккупированных территорий становится для России все более сложной задачей, и выразил надежду на скорейшее освобождение людей в регионе.
Федоров подчеркнул, что, несмотря на заявления российского гауляйтера Евгения Балицкого о выполнении всех социальных обязательств, факты говорят обратное.
В частности, он привел следующие примеры: сотрудники водоканала в Мелитополе не получают зарплаты уже полтора месяца, коллектив музыкальной школы преподает бесплатно в течение месяца, а выплаты пенсий и детских пособий традиционно задерживают.
Мэр заключил, что обеспечение оккупированных территорий становится для России все более сложной задачей, и выразил надежду на скорейшее освобождение людей в регионе.
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