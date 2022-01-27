«Фантомный» патруль за первый день выписал почти тысячу штрафов

14:52 27 Январь Киев, Украина

Патрульные автомобили-«фантомы», скрыто фиксирующие нарушение скоростного режима на дорогах, за первый день работы «выписали» почти тысячу штрафов, сообщают в Патрульной полиции.

В первый день патрулирования «фантомный» патруль обнаружил 990 нарушений ПДД. Информация о них поступила на обработку в центр автофиксации, и водители-нарушители получили 990 штрафов.

Автомобили-фантомы Škoda Kodiaq не имели опознавательных знаков и фиксировали нарушение скоростного режима в обоих направлениях дорожного движения.

Также замминистра МВД Антон Геращенко рассказал, с какой проблемой столкнулись «фантомные» патрули.

По его словам, самой большой проблемой для «фантомных» патрулей является распознавание так называемых автодвойников, а также автомобилей, зарегистрированных до 2011 года. Поэтому «бывают неточности в регистрационных данных», но в МВД «работают в этом направлении».

Антон Геращенко также добавил, что пока не решили вопрос о фиксации скорости спецавтомобилей, в том числе автомобилей дипломатов или военных автомобилей.