"Евробляхеры" снова с протестом на улицах правительственного квартала

По причине высоких тарифов на растаможку машин с еврономерами, автомобилисты по улице Грушевского организовали акцию протеста. Они требуют от депутатов принять законопроект №3704, ключевым положением которого будет понижение стоимости на растаможку авто.
"Приблизительно в 12:00 мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского". - заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.
Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".
Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".
По словам Ярошевича, после этого с ними созвонились из Верховной Рады и сообщили, что на 15:00 запланировано совещание председателей фракций, на котором будут выяснять, почему не рассматривается вопрос "евробляхеров".
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