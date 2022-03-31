"Евробляхеры" снова с протестом на улицах правительственного квартала

15:33 05 ноября Киев, Украина

По причине высоких тарифов на растаможку машин с еврономерами , автомобилисты по улице Грушевского организовали акцию протеста. Они требуют от депутатов принять законопроект №3704, ключевым положением которого будет понижение стоимости на растаможку авто.

"Приблизительно в 12:00 мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского". - заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.



Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".



По словам Ярошевича, после этого с ними созвонились из Верховной Рады и сообщили, что на 15:00 запланировано совещание председателей фракций, на котором будут выяснять, почему не рассматривается вопрос "евробляхеров".





