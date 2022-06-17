Эвакуировать людей из северодонецкого "Азота" невозможно - Гайдай

Эвакуация гражданских, скрывающихся на территории предприятия Азот в Северодонецке, невозможна из-за постоянных обстрелов российскими войсками.
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .
На территории Азота в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных укрытий. Как рассказывали сами жители Северодонецка, целенаправленно людей никто не призывал идти именно в эти укрытия, однако многие горожане тесно связаны с предприятием, а потому и искали там убежища.
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .
На территории Азота в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных укрытий. Как рассказывали сами жители Северодонецка, целенаправленно людей никто не призывал идти именно в эти укрытия, однако многие горожане тесно связаны с предприятием, а потому и искали там убежища.
По словам Гайдая, сейчас на предприятии 568 человек, в том числе 38 детей. Эвакуировать их пытались в мае, однако они отказались ехать.
Боевые действия за полный контроль Северодонецка продолжаются и россияне осуществляют перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии. Несмотря на этот город, не заблокирован и коммуникация еще есть.
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