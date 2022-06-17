Эвакуировать людей из северодонецкого "Азота" невозможно - Гайдай

11:42 17 июня Киев, Украина





Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .



На территории Азота в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных укрытий. Как рассказывали сами жители Северодонецка, целенаправленно людей никто не призывал идти именно в эти укрытия, однако многие горожане тесно связаны с предприятием, а потому и искали там убежища. Эвакуация гражданских, скрывающихся на территории предприятия Азот Северодонецке , невозможна из-за постоянных обстрелов российскими войсками.Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .На территории Азота в начале полномасштабного вторжения было по меньшей мере 13 обустроенных укрытий. Как рассказывали сами жители Северодонецка, целенаправленно людей никто не призывал идти именно в эти укрытия, однако многие горожане тесно связаны с предприятием, а потому и искали там убежища.

“У нас моногород: мы говорим Северодонецк – имеем в виду Азот, говорим Азот – имеем в виду Северодонецк. То, что там безопаснее, это люди знали и так… послевоенные заводы были оборудованы бомбоубежищами, так же жилые дома 40-50-х годов – там практически в каждом доме бомбоубежища. И чем дальше от города, чем новее районы, тем меньше там все приспособлено для безопасности. Некоторые дома есть вообще без подвалов, уже не говоря о бомбоубежищах… С марта, когда начались мощные обстрелы, люди начали перебираться из новых, не приспособленных для укрытия районов на завод”, – рассказывал журналистам горожанин Ариф Багиров.

По словам Гайдая, сейчас на предприятии 568 человек, в том числе 38 детей. Эвакуировать их пытались в мае, однако они отказались ехать.

“Выйти сейчас – это 99% погибнуть. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня”, – говорит Гайдай.

Боевые действия за полный контроль Северодонецка продолжаются и россияне осуществляют перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии. Несмотря на этот город, не заблокирован и коммуникация еще есть.