Эвакуации из Луганска сегодня не будет
09:39 09 мая Киев, Украина
В результате обстрела трассы Лисичанск - Бахмут, эвакуации сегодня из Луганщины не будет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Эвакуации из Луганщины сегодня не будет! Россияне
начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск - Бахмут, поэтому проезд опасен. Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы те, кто остался, имели все необходимое. Сегодня мы не знаем, чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, поэтому ПРОШУ - минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях!" - написал он.
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