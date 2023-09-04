Эскалация обстрелов: эвакуация из 37 населенных пунктов Купянского района

Власти приступают к принудительной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, так как усиливаются обстрелы со стороны российских вооруженных сил.
Эту информацию распространила Купянская городская администрация через канал Telegram.
Эту информацию распространила Купянская городская администрация через канал Telegram.
Принудительная эвакуация проводится с населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к зоне боевых действий. Это включает Двуречанскую поселковую, Петропавловскую сельскую, а также частично Кондрашевскую сельскую, Куриловскую сельскую и Купянскую городскую территориальные громады.
Согласно данной информации, в обязательную эвакуацию входят также жители Купянска и его пригородных поселений, включая Заосколье (расположенное на левом берегу реки Оскол), поселок Ковшаровка, а также городской район Узловой в Купянске.
Согласно данной информации, в обязательную эвакуацию входят также жители Купянска и его пригородных поселений, включая Заосколье (расположенное на левом берегу реки Оскол), поселок Ковшаровка, а также городской район Узловой в Купянске.
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