Эскалация обстрелов: эвакуация из 37 населенных пунктов Купянского района

15:30 10 августа Киев, Украина

Власти приступают к принудительной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, так как усиливаются обстрелы со стороны российских вооруженных сил.



Эту информацию распространила Купянская городская администрация через канал Telegram.

"С целью обеспечения безопасности граждан на освобожденных территориях Купянского района Харьковской области начата обязательная эвакуация местного населения. Этот приказ был подписан 9 августа временно исполняющим обязанности начальника Купянской районной военной администрации, Андреем Канашевичем", - отметила городская администрация.

Принудительная эвакуация проводится с населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к зоне боевых действий. Это включает Двуречанскую поселковую, Петропавловскую сельскую, а также частично Кондрашевскую сельскую, Куриловскую сельскую и Купянскую городскую территориальные громады.



Согласно данной информации, в обязательную эвакуацию входят также жители Купянска и его пригородных поселений, включая Заосколье (расположенное на левом берегу реки Оскол), поселок Ковшаровка, а также городской район Узловой в Купянске.