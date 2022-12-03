Еще пяти инициаторам "референдума" на Луганщине сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины установила еще пятерых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Разоблачены инициаторы псевдозакона по "присоединению" Луганской области к россии. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 3 декабря.
Установлено, что в сентябре злоумышленники инициировали голосование за псевдозакон, после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о "подписании незаконного документа".
Известно, что среди фигурантов – родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.
Следствие также установило, что все пятеро злоумышленников после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной "администрацией" и за это они получили так называемые "мандаты" в "народном совете ЛНР".
После начала полномасштабной войны коллаборанты принялись за организацию фейкового плебисцита. Кроме принятия незаконных "актов", они активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение региона в состав рф.
Также коллаборанты ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.
По информации СБУ, речь идет о таких лицах:
- Руслан Марданов,
- Павел Пилавов,
- Роман Лысенко,
- Владимир Поляков,
- Иван Санаев.
Им сообщили о подозрении по статьям о коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.5 ст.111-1, ч.2 ст.110 УК Украины).
Известно, что злоумышленники прячутся на временно оккупированной территории Луганской области, но СБУ уже установила места их пребывания.
Напомним, в Купянске нашли тайник со списком местных коллаборантов. Оккупанты не успели его уничтожить во время отступления из Харьковской области.
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