Еще пяти инициаторам "референдума" на Луганщине сообщено о подозрении

11:59 03 декабря Киев, Украина

Служба безопасности Украины установила еще пятерых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Разоблачены инициаторы псевдозакона по "присоединению" Луганской области к россии. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 3 декабря.

"СБУ установила личности пятерых так называемых "депутатов народного совета ЛНР III созыва", которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганской области", – говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре злоумышленники инициировали голосование за псевдозакон, после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о "подписании незаконного документа".

Известно, что среди фигурантов – родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

Следствие также установило, что все пятеро злоумышленников после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной "администрацией" и за это они получили так называемые "мандаты" в "народном совете ЛНР".

"Находясь на "должностях", они способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск", – отметили в СБУ.

После начала полномасштабной войны коллаборанты принялись за организацию фейкового плебисцита. Кроме принятия незаконных "актов", они активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение региона в состав рф.

Также коллаборанты ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.

По информации СБУ, речь идет о таких лицах:

Руслан Марданов,

Павел Пилавов,

Роман Лысенко,

Владимир Поляков,

Иван Санаев.

Им сообщили о подозрении по статьям о коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.5 ст.111-1, ч.2 ст.110 УК Украины).

Известно, что злоумышленники прячутся на временно оккупированной территории Луганской области, но СБУ уже установила места их пребывания.

Напомним, в Купянске нашли тайник со списком местных коллаборантов. Оккупанты не успели его уничтожить во время отступления из Харьковской области.

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