Еще одному российскому военному объявили подозрение в совершении военных преступлений на Киевщине

Прокуроры Киевщины объявили подозрение в совершении военных преступлений, в том числе пытках гражданских, Антону Струеву – командиру мотострелковой роты 15 "миротворческой" бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.
Об этом в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова .
Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты Антон Струев вместе с сослуживцами в марте пленил двух безоружных мирных жителей оккупированного села Мокрец Броварского района.
Струев незаконно допрашивал пленников, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах терробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А после – приказал им раздеться и закррыл в подвал.
Об этом в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова .
Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты Антон Струев вместе с сослуживцами в марте пленил двух безоружных мирных жителей оккупированного села Мокрец Броварского района.
Струев незаконно допрашивал пленников, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах терробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А после – приказал им раздеться и закррыл в подвал.
Струев – уже третий военнослужащий этой бригады, которому объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленными и священником в селе Богдановка.
Венедиктова призвала тех, кто узнает Струева или свидетельствует о его участии в других военных преступлениях, присылать доказательства или обращаться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66 -75.
Венедиктова призвала тех, кто узнает Струева или свидетельствует о его участии в других военных преступлениях, присылать доказательства или обращаться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66 -75.
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