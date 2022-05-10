Еще одному российскому военному объявили подозрение в совершении военных преступлений на Киевщине

19:55 09 мая Киев, Украина

Прокуроры Киевщины объявили подозрение в совершении военных преступлений, в том числе пытках гражданских, Антону Струеву – командиру мотострелковой роты 15 "миротворческой" бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.



Об этом в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова .



Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты Антон Струев вместе с сослуживцами в марте пленил двух безоружных мирных жителей оккупированного села Мокрец Броварского района.



Струев незаконно допрашивал пленников, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах терробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А после – приказал им раздеться и закррыл в подвал.

"Минобороны россии и их пропагандистский канал Звезда воспевали подвиги этого офицера и ставили его героизм за образец. Традиционно уже российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, отличившихся в военных преступлениях, признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских", – написала Венедиктова.