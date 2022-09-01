Еще одному экс-министру обороны объявили подозрение в госизмене

15:43 08 августа Киев, Украина

Экс-министра обороны Михаила Ежеля подозревают в государственной измене .

Об этом сообщили работники ГБР.

"Работники сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал российской федерации в оккупации АР Крым" - ГБР.



Отмечается, что адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продолжения пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации т.н. Харьковских соглашений.



Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы.



Подозрение Ежелю объявлено заочно. Он находится в розыске.