Еще один информатор российских спецслужб задержан СБУ в Донецкой области

Специалисты контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще одну информаторку, сотрудничавшую с российскими спецслужбами и передававшую им сведения о Силах обороны в Донецкой области.
Основным интересом агрессора были данные о местонахождении и маршрутах передвижения украинских защитников, задействованных в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.
По информации, собранной в процессе расследования, злоумышленница предоставила оккупантам координаты временных расположений и движения десантных подразделений Вооруженных Сил Украины в направлении передовой.
Сотрудники СБУ оперативно выявили этот факт и уведомили командование украинских вооруженных сил о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести широкий спектр мероприятий для обеспечения безопасности Сил обороны в указанных локациях.
По данным следствия, жительница прифронтового города Константиновка оказалась одной из сотрудниц, сотрудничавших с вражескими спецслужбами. Она периодически размещала информацию о передвижении украинских защитников в Донецкой области на интернет-ресурсах, поддерживаемых прокремлевскими силами.
Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные.
Их агентка оперировала скрытно, обходя местность и наблюдая за передвижением военной техники Вооруженных Сил Украины.
Полученные данные затем передавались в виде текстовых сообщений через пророссийский Телеграмм-канал.
Подозреваемая была задержана в ходе проведения обысков, во время которых у нее был обнаружен мобильный телефон с уликами о ее взаимодействии с агентами агрессора.
На данный момент следователи Службы безопасности Украины предъявили фигурантке обвинение в соответствии с частью 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Задержанная находится под стражей и может быть приговорена к максимальному сроку восемь лет тюремного заключения.
Основным интересом агрессора были данные о местонахождении и маршрутах передвижения украинских защитников, задействованных в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.
По информации, собранной в процессе расследования, злоумышленница предоставила оккупантам координаты временных расположений и движения десантных подразделений Вооруженных Сил Украины в направлении передовой.
Сотрудники СБУ оперативно выявили этот факт и уведомили командование украинских вооруженных сил о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести широкий спектр мероприятий для обеспечения безопасности Сил обороны в указанных локациях.
По данным следствия, жительница прифронтового города Константиновка оказалась одной из сотрудниц, сотрудничавших с вражескими спецслужбами. Она периодически размещала информацию о передвижении украинских защитников в Донецкой области на интернет-ресурсах, поддерживаемых прокремлевскими силами.
Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные.
Их агентка оперировала скрытно, обходя местность и наблюдая за передвижением военной техники Вооруженных Сил Украины.
Полученные данные затем передавались в виде текстовых сообщений через пророссийский Телеграмм-канал.
Подозреваемая была задержана в ходе проведения обысков, во время которых у нее был обнаружен мобильный телефон с уликами о ее взаимодействии с агентами агрессора.
На данный момент следователи Службы безопасности Украины предъявили фигурантке обвинение в соответствии с частью 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Задержанная находится под стражей и может быть приговорена к максимальному сроку восемь лет тюремного заключения.
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