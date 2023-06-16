15:00 06 июня Киев, Украина

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще 7 чиновников-коллаборантов, скрывающихся на временно оккупированной территории Украины. Среди них – руководительница созданной агрессором «администрации Черноморского района Крыма» наталья писарева, которая призвала крымчан вступать в ряды рф.



Ее кандидатуру на это «кресло» недавно лично согласовал местный гауляйтер аксенов.



До этого назначение писарева была так называемой первым замминистра культуры на временно захваченном полуострове.



Находясь на этой должности, после начала полномасштабного вторжения она координировала враждебную информкампанию по поддержке вооруженной агрессии россии.



Тогда фигурантка публично призвала украинских защитников сдаваться в плен, а также агитировала жителей Крыма вступать в российские войска для войны против Украины. За это оккупационный военный комиссариат Крыма наградил ее грамотой.



По данным следствия, до захвата украинского полуострова писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров автономной республики. Однако во время его захвата поддержала агрессора и впоследствии вошла в так называемый «кадровый резерв» оккупационной администрации.



Еще одной коллаборанткой является бывший чиновник Управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области. После захвата части региона она добровольно согласилась на предложение агрессора возглавить так называемое казначейство "лнр".



В «штат» псевдоучреждения она привлекла еще пятерых сообщников. Ими оказались ее бывшие подчиненные из Старобельского, Новоайдарского, Миловского, Новопсковского и Марковского районов.



В составе оккупационного органа они стали руководителями соответствующих районных «управлений казначейской службы "ЛНР"». На этих должностях они участвовали в финансовом обеспечении российских оккупационных группировок, которые были задействованы на восточном фронте.



На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, шестерым представителям «казначейства лнр» дополнительно поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.