Энергодар, Днепропетровщина и Донеччина под огнем вражеской артиллерии

Утро во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области началось с вражеских обстрелов. В части города исчез свет, сообщил в Telegram мэр Дмитрий Орлов 30 октября.
По его словам, предварительно известно, что россияне попали по одной из подстанций.
Ранее Дмитрий Орлов заявил, что Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы. Кроме постоянных проблем со светом, газом и водоснабжением, в городе пока нет перспектив запуска отопления.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, в ночь на воскресенье российские захватчики обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии.
Резниченко добавил, что в городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.
Кроме того, под обстрел попало местное предприятие по вывозу бытовых отходов.
Немного позже Резниченко сообщил, что под огонь попала и Марганецкая громада. Ранения получила 73-летняя женщина. Она госпитализирована. Также повреждены жилые дома.
За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек.
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