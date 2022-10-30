Энергодар, Днепропетровщина и Донеччина под огнем вражеской артиллерии

10:59 30 октября Киев, Украина

Утро во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области началось с вражеских обстрелов. В части города исчез свет, сообщил в Telegram мэр Дмитрий Орлов 30 октября.

"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города осталась без света", – написал Орлов.

По его словам, предварительно известно, что россияне попали по одной из подстанций.

"Ожидаем обновления информации о масштабах повреждения и восстановлении электроснабжения", – добавил городской голова.

Ранее Дмитрий Орлов заявил, что Энергодар находится на грани гуманитарной катастрофы. Кроме постоянных проблем со светом, газом и водоснабжением, в городе пока нет перспектив запуска отопления.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, в ночь на воскресенье российские захватчики обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии.

"Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших", – написал он.

Резниченко добавил, что в городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Кроме того, под обстрел попало местное предприятие по вывозу бытовых отходов.

"Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автомобили предприятия", – рассказал глава ОВА.

Немного позже Резниченко сообщил, что под огонь попала и Марганецкая громада. Ранения получила 73-летняя женщина. Она госпитализирована. Также повреждены жилые дома.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек.