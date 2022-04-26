Энергетики Луганщины нашли способ, как подключить свет всей области

В Луганской области энергетики переподключили схему для возобновления электроснабжения.
Со светом 30 тысяч абонентов региона.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Подключаются также обесточенные насосные станции, ожидается подача воды там, где это возможно.
Обесточенными остаются 36 населенных пунктов – 24 полностью и 12 частично. Без электроэнергии – 91312 потребителей.
Без газоснабжения 46 населенных пунктов (113 664 абонента) – 39 полностью и 7 частично.
Напомним, в понедельник, 25 апреля, оккупанты повредили новую Кременскую подстанцию. В результате чего вся Луганская область осталась без электроэнергии.
Обесточенными остаются 36 населенных пунктов – 24 полностью и 12 частично. Без электроэнергии – 91312 потребителей.
Без газоснабжения 46 населенных пунктов (113 664 абонента) – 39 полностью и 7 частично.
Напомним, в понедельник, 25 апреля, оккупанты повредили новую Кременскую подстанцию. В результате чего вся Луганская область осталась без электроэнергии.
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