Экс-заместителя министра обороны задержали за растрату госсредств

14:15 06 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате государственных средств почти на 1 млрд гривен за некачественную зимнюю форму.





Экс-чиновник занимал этот пост с 2021 по 2023 годы. Согласно данным следствия, в 2022 году он совместно со своими подчиненными закупил некачественную военную форму у частной компании почти на 1 млрд грн. Форма оказалась некачественной для фронтовых условий для зимнего времени.



Фигуранту, а также бывшему и. о. директора Департамента государственных закупок Об этом пишет пресс-служба СБУ Экс-чиновник занимал этот пост с 2021 по 2023 годы. Согласно данным следствия, в 2022 году он совместно со своими подчиненными закупил некачественную военную форму у частной компании почти на 1 млрд грн. Форма оказалась некачественной для фронтовых условий для зимнего времени.Фигуранту, а также бывшему и. о. директора Департамента государственных закупок Минобороны объявили подозрение по 2 статьям Уголовного кодекса:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Оба сейчас под стражей им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.