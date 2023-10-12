Экс-ведущей телеканалов Медведчука сообщили о подозрении в госизмене

Служба безопасности Украины собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко, ей сообщили о новом подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщили в СБУ, правоохранители установили, что с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из москвы "способствует военно-политическому руководству рф в подрывной деятельности против Украины".
В частности, она систематически оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию украинских регионов, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает людей не сопротивляться оккупантам.
На основании новых фактов следователи Службы безопасности сообщили Панченко о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Поскольку она скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.
В январе 2023 года СБУ сообщила Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
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