Экс-телеведущий Юрий Кот обвиняется в государственной измене

20:11 05 августа Киев, Украина

Бывшему украинскому телеведущему телеканала "Интер" Юрию Коту, ныне проживающему в рф и распространяющему нарративы российской пропаганды, объявили о подозрение в госизмене. По этой статье ему может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, а текст сообщения о подозрении был опубликован на сайте прокуратуры.

Дело против Кота было возбуждено 17 мая. По данным следствия, во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах он был ведущим "антимайдана", а после этого переехал жить в россию. Телеведущий публично поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе, а также работал в государственном российском пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" и информагентстве News Front.

Юрий Кот занимался информационным искажением событий во время Евромайдана. Кроме того, он подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди украинцев и формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину уроженец Житомира Юрий Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале. Там он представляет искаженную информацию об исторических и политических фактах и распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.

Стоит отметить, что в 1991-2011 годах Юрий Кот работал на телеканале "Интер", а в период с 2007 по 2014 был ведущим в Национальной общественной телерадиокомпании.