Экс-регионал Олег Царев заочно приговорен к 12 годам тюрьмы

07:21 04 мая Киев, Украина

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил бывшего нардепа от Партии регионов Олега Царева к 12 годам лишения свободы. По мнению суда, у Царева отсутствуют морально-нравственные и общепринятые человеческие устои и ориентиры "в части уважения к государственным институтам, а также государства Украина в целом".



Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



Эксрегионал не находится под стражей, он находится в розыске с 2014 года. Приговор ему вынесли по делу о событиях 2014 года. В марте 2022 бывшему нардепу предъявили новые обвинения.



Олега Царева осудили по факту публичных призывов к изменениям границ территории и государственной границы Украины, а также по факту публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя, совершенных с использованием СМИ лицом, являющимся представителем власти. По первому обвинению ему дали 7 лет лишения свободы, по второму – еще 5.



Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года на массовых мероприятиях и в СМИ, где он призвал к разъединению, посягал на территориальную целостность Украины и выражал сепаратистские намерения.



Эксрегионал критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания "Федеративной республики Новороссия", куда, по его мнению, должны войти Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская , Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области



Среди доказательств – свидетельства двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы.



Суд отмечает, что Царев после совершения уголовных правонарушений "продолжил антиукраинскую деятельность".

“При условии решения высшим политическим руководством Российской Федерации агрессивной войны против Украины, которая продолжается с 2014 года и перешла в фазу настоящего геноцида украинской нации, с проявлениями мародерства, издевательством и насилием над гражданскими, в том числе детьми и женщинами, в соответствии с общедоступными данных СМИ (Царев) принимал активное участие совместно с российскими "военными" в античеловеческих мероприятиях, прикрываясь "благотворительной" миссией в форме псевдопомощи жителям Киевской области в то время, когда российские "военные" уничтожали все живое на территории Украины", - отмечает суд.

Согласно приговору суд также должен обратиться к президенту Украины с представлением о лишении Царева государственной награды – ордена за заслуги 3-й степени.