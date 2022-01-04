Экс-политзаключенный Кремля Сенцов выступил в поддержку задержанного в Италии режиссера Лавренчука

14:47 04 Январь Киев, Украина

Бывший политзаключенный России, украинский режиссер Олег Сенцов выступил в поддержку своего коллеги, театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого 17 декабря задержали в итальянском Неаполе по требованию России.

Слова поддержки он обнародовал на своей странице в фейсбуке.
"Вновь страна-агрессор пытается чужими руками наказать патриотически настроенного украинца. В Италии по запросу России, для дальнейшей экстрадиции, арестован украинский режиссер Евгений Лавренчук. Это новый политический заключенный, борьба за который только началась. Не дадим Мордору захватить очередного заложника!" – написал эксполитзаключенный.
Как сообщалось, точная причина его задержания неизвестна. По неофициальным данным, Лавренчука обвиняют в якобы финансовых нарушениях на территории РФ, совершенные им 8 лет назад. Кремль требует экстрадиции украинца в РФ.

По решению суда Неаполя на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса украинец будет находиться под стражей.

В МИД Украины заявили, что предоставили режиссеру адвоката.

Лавренчук родился в 1982 году во Львове, учился в Российском институте театрального искусства в Москве, работал в РФ.

Выехал из РФ в 2014-м из-за политических убеждений, с тех пор работал в Польше и Украине.

В 2017 году Лавренчук был режиссером конкурса Евровидение, в 2021 году получил звание заслуженного артиста Украины. До весны 2021 года возглавлял Одесский национальный театр оперы и балета.