Экс-политзаключенный Кремля Сенцов выступил в поддержку задержанного в Италии режиссера Лавренчука

14:47 04 Январь Киев, Украина

Бывший политзаключенный России, украинский режиссер Олег Сенцов выступил в поддержку своего коллеги, театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого 17 декабря задержали в итальянском Неаполе по требованию России.



Слова поддержки он обнародовал на своей странице в фейсбуке.

"Вновь страна-агрессор пытается чужими руками наказать патриотически настроенного украинца. В Италии по запросу России, для дальнейшей экстрадиции, арестован украинский режиссер Евгений Лавренчук . Это новый политический заключенный, борьба за который только началась. Не дадим Мордору захватить очередного заложника!" – написал эксполитзаключенный.