Экс-полицейскому из Волчанска, который на служебном авто нарисовал "Z", грозит пожизненное

Заочно о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, сообщили бывшему полицейскому из Волчанска на Харьковщине, который сотрудничает с российскими оккупантами.
Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Россияне оккупировали город в первый день полномасштабного вторжения, а подозреваемый принял активное участие в создании так называемого отдела полиции и занял должность оперуполномоченного.
Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Россияне оккупировали город в первый день полномасштабного вторжения, а подозреваемый принял активное участие в создании так называемого отдела полиции и занял должность оперуполномоченного.
В прокуратуре считают, что своими действиями бывший полицейский обеспечил становление и укрепление властей государства-агрессора в оккупированном городе.
Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное, с конфискацией имущества.
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