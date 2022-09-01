Экс-полицейскому из Волчанска, который на служебном авто нарисовал "Z", грозит пожизненное

11:51 12 августа Киев, Украина

Заочно о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, сообщили бывшему полицейскому из Волчанска на Харьковщине, который сотрудничает с российскими оккупантами.



Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре.



Россияне оккупировали город в первый день полномасштабного вторжения, а подозреваемый принял активное участие в создании так называемого отдела полиции и занял должность оперуполномоченного.

“Вместе с российскими военными он изъял служебный автомобиль правоохранителя, который спрятал его во дворе дома. Забрав автомобиль, подозреваемый обозначил его латинскими буквами «Z» и начал использовать для работы на оккупантской должности", – рассказывают следователи.

В прокуратуре считают, что своими действиями бывший полицейский обеспечил становление и укрепление властей государства-агрессора в оккупированном городе.



Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное, с конфискацией имущества.