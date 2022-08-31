Экс-нардепа от Партии регионов Маркова объявили в международный розыск

08:41 11 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в



В марте, как полагают следователи, Марков находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками россии, а в мае принял участие в проведении информационной кампании рф, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины. Подозреваемый в коллаборационной деятельности бывший народный депутат Украины Игорь Марков объявлен в международный розыск Об этом сообщили в СБУ В марте, как полагают следователи, Марков находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками россии, а в мае принял участие в проведении информационной кампании рф, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.

Кроме того, в СБУ Маркова называли одним из рупоров российской пропаганды, который регулярно записывал видео с отрицаниями агрессии россии и транслировал тезисы об увольнении. Затем эти ролики публиковали российские СМИ, в частности федеральный телеканал при министерстве обороны рф.



Кроме коллаборационной деятельности Маркову предъявляют также:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;

пропаганду войны;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников.

В СБУ отметили, что в связи с объявлением в международный розыск Маркову теперь закрыт въезд в цивилизованные страны.



В декабре 2014 МВД объявляло Маркова в розыск за хулиганство с причинением телесных повреждений во время избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.



В 2015-м он был задержан в Италии в курортном городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Однако после того, как итальянский суд не разрешил выдать политика Украине, он первым рейсом вылетел в москву.