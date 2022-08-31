Экс-нардепа от Партии регионов Маркова объявили в международный розыск

Подозреваемый в коллаборационной деятельности бывший народный депутат Украины Игорь Марков объявлен в международный розыск.
Об этом сообщили в СБУ.
В марте, как полагают следователи, Марков находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками россии, а в мае принял участие в проведении информационной кампании рф, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
В марте, как полагают следователи, Марков находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками россии, а в мае принял участие в проведении информационной кампании рф, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.
Кроме того, в СБУ Маркова называли одним из рупоров российской пропаганды, который регулярно записывал видео с отрицаниями агрессии россии и транслировал тезисы об увольнении. Затем эти ролики публиковали российские СМИ, в частности федеральный телеканал при министерстве обороны рф.
Кроме коллаборационной деятельности Маркову предъявляют также:
Кроме коллаборационной деятельности Маркову предъявляют также:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;
- пропаганду войны;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников.
В СБУ отметили, что в связи с объявлением в международный розыск Маркову теперь закрыт въезд в цивилизованные страны.
В декабре 2014 МВД объявляло Маркова в розыск за хулиганство с причинением телесных повреждений во время избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.
В 2015-м он был задержан в Италии в курортном городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Однако после того, как итальянский суд не разрешил выдать политика Украине, он первым рейсом вылетел в москву.
В декабре 2014 МВД объявляло Маркова в розыск за хулиганство с причинением телесных повреждений во время избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.
В 2015-м он был задержан в Италии в курортном городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Однако после того, как итальянский суд не разрешил выдать политика Украине, он первым рейсом вылетел в москву.
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