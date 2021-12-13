Экс-министра экологии объявили в розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) нашла достаточно оснований для того, чтобы объявить в международный розыск еще одного представителя правительства времен Януковича.

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о предоставлении неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «розыск», Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе и в настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия. Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП и руководству НАБУ. Предварительно их действия были квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины. 15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

1 июля НАБУ и САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов. Предварительная квалификация инкриминируемого действия — ч.3 ст.27 ч.4 ст.369 УК. «Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.