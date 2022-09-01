Экс-главе Львовской областной организации ОПЗЖ сообщено о подозрении в совершении госизмены

Бывшая глава областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор право народа", лидером которых является Медведчук, разоблачена на госизмене.
об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко.
Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко.
По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. Действуя по указаниям спецслужб страны агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичины и ее отсоединение в отдельную автономию.
Во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015-го по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личные контакты в ветеранских организациях.
Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной взрывной деятельности.
Во время обысков у нее были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.
Женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Операция по разоблачению проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области.
Во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015-го по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личные контакты в ветеранских организациях.
Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной взрывной деятельности.
Во время обысков у нее были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.
Женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Операция по разоблачению проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области.
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