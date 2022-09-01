Экс-главе Львовской областной организации ОПЗЖ сообщено о подозрении в совершении госизмены

16:35 26 августа Киев, Украина

Бывшая глава областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор право народа", лидером которых является Медведчук, разоблачена на госизмене.
 
об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко. 
 
По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. Действуя по указаниям спецслужб страны агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичины и ее отсоединение в отдельную автономию.

Во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015-го по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личные контакты в ветеранских организациях.

Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной взрывной деятельности.

Во время обысков у нее были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.

Женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Операция по разоблачению проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области.