Экс-главе Львовской областной организации ОПЗЖ сообщено о подозрении в совершении госизмены

16:35 26 августа Киев, Украина

Бывшая глава областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор право народа", лидером которых является Медведчук, разоблачена на госизмене.

об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.



Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко.