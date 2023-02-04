Экс-главе Херсонской ОВА грозит до 12 лет лишения свободы

18:44 03 февраля Киев, Украина

Бывший глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута получил подозрение в мошенничестве и подделке документов. Лагута возглавлял область с октября 2021 по июль 2022 года.





Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: Об этом сообщает пресс-служба СБУ Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.



Один из эпизодов, которые сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.



По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения оккупантов, чиновник сам обратился к местному предпринимателю с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.



В июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль из-за частного нотариуса.



Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться этим авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по собственному усмотрению).



Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно. В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена фальшивая подпись предпринимателя.



Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается.



Мероприятия по раскрытию схемы проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.



Хотя СБУ не называет фамилию подозреваемого, СМИ сообщают, что речь идет о Геннадии Лагуте.