Экс-чиновник СНБО работал на иностранную разведку

Контрразведчики СБУ разоблачили экс-чиновника Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), завербованного иностранной спецслужбой.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники СБУ установили, что чиновник категории «Б» в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера.
Заказчиков, в частности, интересовали данные о подробностях функционирования органов государственной власти Украины.
Досудебное следствие подтвердило факты проведения экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.
В СБУ сообщили, что 1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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