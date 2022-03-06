Экс-чиновник СНБО работал на иностранную разведку

15:44 07 Июнь Киев, Украина

Контрразведчики СБУ разоблачили экс-чиновника Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) , завербованного иностранной спецслужбой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"По материалам контрразведки Службы безопасности Украины следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему должностному лицу с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ", - сказали в пресс-службе.

Оперативники СБУ установили, что чиновник категории «Б» в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера.



Заказчиков, в частности, интересовали данные о подробностях функционирования органов государственной власти Украины.



Досудебное следствие подтвердило факты проведения экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.



В СБУ сообщили, что 1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.