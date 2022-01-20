Экс-советника зампредседателя КГГА и медиков разоблачили на организации подделок ковид-сертификатов

08:16 20 Январь Киев, Украина

Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, организовавшую схему подделок COVID-документов, в состав которой входили директор и один из медиков Киевского детского диагностического центра, экс-советница зампредседателя КГГА и экс-замминистра соцполитики.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Злоумышленники за $250 вносили информацию о вакцинации в Helsi.me и Дию.



У участников провели обыски, в ходе которых были изъяты средства связи, записи, а также копии документов клиентов.

До начала проведения обыска, как рассказали правоохранители, одна из фигуранток, попыталась избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно, а другая спрятала выключенный девайс за шкафом.

Кроме этого, оказалось, что руководительница медучреждения, которая помогала подделывать сертификаты, заставляла врачей учреждения платить "дань" для того, чтобы медики могли продолжить работу там.



Правоохранители задокументировали получение таким путем 46000 грн., а задержали злоумышленницу при получении очередной выплаты в размере 30000 грн..



Руководителям медучреждения готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды, а другим трем участникам схемы уже сообщили о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах.



По оперативным данным, схема действовала более 8 месяцев.