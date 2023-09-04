Экс-руководители внутренних войск Украины помогают рф подавлять сопротивление в Крыму - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям внутренних войск Украины, которые сейчас помогают России подавлять движение сопротивления в Крыму и на юге Украины.
По данным СБУ, Александр Полонский, Виталий Степанчук, Виктор Бойко и Сергей Свириденко, занимавшие высокие должности в Крымском территориальном командовании Внутренних войск МВД Украины, изменили Присяге и перешли на сторону российских захватчиков после оккупации полуострова в 2014 году.
Полонский был назначен "заместителем командира отдельной бригады внутренних войск рф по республике Крым и г. Севастополя", Степанчук - "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению Росгвардии по Севастополю", Бойко - входит в командный состав так называемого "главного управления войск Росгвардии по республике Крым и Севастополю", а Свириденко - "начальником штаба войск Росгвардии по г. Севастополю".
В своих новых должностях бывшие украинские офицеры помогают россии проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления в Крыму. Они также участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
СБУ задокументировала преступную деятельность всех четырех фигурантов. Им сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
По данным СБУ, Александр Полонский, Виталий Степанчук, Виктор Бойко и Сергей Свириденко, занимавшие высокие должности в Крымском территориальном командовании Внутренних войск МВД Украины, изменили Присяге и перешли на сторону российских захватчиков после оккупации полуострова в 2014 году.
Полонский был назначен "заместителем командира отдельной бригады внутренних войск рф по республике Крым и г. Севастополя", Степанчук - "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению Росгвардии по Севастополю", Бойко - входит в командный состав так называемого "главного управления войск Росгвардии по республике Крым и Севастополю", а Свириденко - "начальником штаба войск Росгвардии по г. Севастополю".
В своих новых должностях бывшие украинские офицеры помогают россии проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления в Крыму. Они также участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
СБУ задокументировала преступную деятельность всех четырех фигурантов. Им сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
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