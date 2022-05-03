Экс-нардепа приговорили к 12 годам тюрьмы

15:47 03 мая Киев, Украина

Бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы приговорил Шевченковский райсуд Киева.

Также суд обратился к президенту Украины, чтобы Олега Царева лишили ордена за заслуги третьей степени.



Об это сообщает издание Граты во вторник, 3 мая.



Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после его публичных высказываний в поддержку федерализации Украины, отрицании аннексии Крыма Россией, а также призывов политика к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и создания так называемой "Новороссии". В 2016 году его передали в суд.



Судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму. Также суд признал экс-нардепа виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ. Также суд обратился к президенту, чтобы Царева лишили ордена за заслуги третьей степени.



Прокурор Офиса генпрокурора Юрий Ушастый отметил, что именно такой приговор - 12 лет заключения и обращение о лишении наград и ранга госслужащего запрашивало гособвинение. Адвоката Царева на заседании не было.



Ранее, бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев объявился в Киевской области в середине марта. При этом он солгал о своем точном местонахождении. Обвиняемый в государственной измене экс-регионал заявил, что "с первых дней войны" находится в Украине. Он приехал с российскими оккупантами под Киев, чтобы, по его словам, раздать местным жителям "гуманитарную помощь".



Раньше по инициативе Государственного бюро расследований суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении еще одного бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.