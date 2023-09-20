Дымовая завеса в Крыму: жители жалуются на "пластмассовый" запах

15:24 20 сентября Киев, Украина





Эту информацию распространил Telegram-канал Российские военные поставили дымовую завесу как в Южной бухте Севастополя так и с Северного мола. Местные жители также стали свидетелями ракет, пролетающих над полуостровом и направляющихся в сторону Севастополя.Эту информацию распространил Telegram-канал "Крымский ветер" в среду, 20 сентября.

"Это как-то связано с тем, что в районе Черноморского работало РосПВО?", - сыронизировали в соцсети.

Также поступили сообщения о том, что аэрозоли дымовой завесы распыляются в Нефтяной гавани Инкермана. Местные жители жаловались едкий "пластмассовый" запах.



Дымовая завеса в районе Нефтяной гавани в Инкермане усиливается. Этот район является местом хранения миллионов тонн горючего и расположенной здесь главной нефтебазой Черноморского флота.



Также стоит отметить, что в среду днем Крымский мост был временно закрыт для движения автотранспорта, как сообщает пропагандисткое информационное агентство.



Кроме того, под Симферополем были зафиксированы ракеты, летящих в сторону Севастополя.