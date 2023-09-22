Дымовая завеса в Крыму: перекрытие Крымского моста и остановка морского транспорта

В пятницу, 22 сентября, оккупационные власти приостановили движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Эту информацию распространили контролируемые оккупантами СМИ.
Сообщается, то в пятницу 22 сентября Крымский мост перекрыт, в севастопольской бухте - дымовая завеса, движение морского транспорта в городе остановлено.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
Эту информацию распространили контролируемые оккупантами СМИ.
Сообщается, то в пятницу 22 сентября Крымский мост перекрыт, в севастопольской бухте - дымовая завеса, движение морского транспорта в городе остановлено.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
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