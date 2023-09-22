Дымовая завеса в Крыму: перекрытие Крымского моста и остановка морского транспорта

12:10 22 сентября Киев, Украина

В пятницу, 22 сентября, оккупационные власти приостановили движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Эту информацию распространили контролируемые оккупантами СМИ.

Сообщается, то в пятницу 22 сентября Крымский мост перекрыт, в севастопольской бухте - дымовая завеса, движение морского транспорта в городе остановлено.

Более подробная информация на данный момент отсутствует.