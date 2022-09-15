Двум бывшим депутатам Украины сообщили о подозрении

19:09 15 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборантам, пытавшимся "войти в Киев" с войсками рф.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от партии регионов Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также так называемой "министре иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия", - говорится в сообщении.



Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля предатели незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную рф территорию Киевщины.

"В частности, в оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение россии. Они в сопровождении вооруженных военных сил рф вторглись в церковь во время богослужения и склоняли местных жителей к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев", - сообщают в СБУ.

Коллаборанты заочно уведомлены о подозрении по двум статьям УКУ.