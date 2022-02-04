Двухлетний ребенок выпал из окна детского сада. Подробности

Трагедия произошла 16 сентября в Хмельницком, двухлетний мальчик после падения из окна первого этажа попал в реанимацию. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа ребенок сейчас находится в городской детской больнице. По предварительной информации, малыш получил травмы при падении с высоты.
Об этом рассказал детский нейрохирург Хмельницкой городской детской больницы Игорь Бойко.
По его словам, ребенку проводят контрольные дообследование.
"Самым тяжелым повреждением является закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом свода черепа и ушиб головного мозга второй степени. В настоящее время ребенку проводится консервативная терапия, в хирургическом вмешательстве ребенок пока не нуждается. Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжести и тяжелым, относительно стабилен", — рассказал врач Игорь Бойко.
В детском учебном заведении №26 "Одуванчик", из окна которого выпал малыш, говорят, что все произошло в считанные минуты. Окна в группе должны быть закрыты, поэтому, как выпал ребенок, не знают.
"Воспитательница мне объяснила, что в то время, как ребенок выпал, она стояла в промежутке между дверью группы и дверью раздевалки, отдавала малышей родителям. Двое родителей, которые забирали детей, свидетели того, что ребенка никто не толкал. Воспитательница говорит, что дети всегда были в поле ее зрения. Это была просто какая-то доля секунды. Она отвернулась рассказать родителям об адаптации девочек, и это в секунде случилось", — говорит заведующая садика Надежда Хоптова.
"Окна открываются в групповой комнате на время сна детей для проветривания. Но когда дети просыпаются и выходят из спальной комнаты, окна обязательно закрываются. И об этом уведомлены как помощник, так и воспитатель", — отмечает Надежда Хоптова.
В дошкольном учреждении обязательно создадут комиссию и проведут служебное расследование инцидента, говорит заведующая садиком №26 Надежда Хоптова. А вот воспитательница сада, в группе которой мальчик выпал из окна, по словам директора, от работы пока отстранена не будет.
"Отстранить ее от занимаемой должности или освободить от работы можно будет только по представлению следователя и решению суда", — отметила директор сада.
Мама травмированного ребенка, которая и сама является педагогом и работает учителем в школе, общаться с журналистами о ситуации, которая произошла с ее ребенком, не захотела.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до четырех лет или лишение свободы до трех лет.
Об этом рассказал детский нейрохирург Хмельницкой городской детской больницы Игорь Бойко.
По его словам, ребенку проводят контрольные дообследование.
"Самым тяжелым повреждением является закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом свода черепа и ушиб головного мозга второй степени. В настоящее время ребенку проводится консервативная терапия, в хирургическом вмешательстве ребенок пока не нуждается. Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжести и тяжелым, относительно стабилен", — рассказал врач Игорь Бойко.
В детском учебном заведении №26 "Одуванчик", из окна которого выпал малыш, говорят, что все произошло в считанные минуты. Окна в группе должны быть закрыты, поэтому, как выпал ребенок, не знают.
"Воспитательница мне объяснила, что в то время, как ребенок выпал, она стояла в промежутке между дверью группы и дверью раздевалки, отдавала малышей родителям. Двое родителей, которые забирали детей, свидетели того, что ребенка никто не толкал. Воспитательница говорит, что дети всегда были в поле ее зрения. Это была просто какая-то доля секунды. Она отвернулась рассказать родителям об адаптации девочек, и это в секунде случилось", — говорит заведующая садика Надежда Хоптова.
"Окна открываются в групповой комнате на время сна детей для проветривания. Но когда дети просыпаются и выходят из спальной комнаты, окна обязательно закрываются. И об этом уведомлены как помощник, так и воспитатель", — отмечает Надежда Хоптова.
В дошкольном учреждении обязательно создадут комиссию и проведут служебное расследование инцидента, говорит заведующая садиком №26 Надежда Хоптова. А вот воспитательница сада, в группе которой мальчик выпал из окна, по словам директора, от работы пока отстранена не будет.
"Отстранить ее от занимаемой должности или освободить от работы можно будет только по представлению следователя и решению суда", — отметила директор сада.
Мама травмированного ребенка, которая и сама является педагогом и работает учителем в школе, общаться с журналистами о ситуации, которая произошла с ее ребенком, не захотела.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до четырех лет или лишение свободы до трех лет.
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