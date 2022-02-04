Двухлетний ребенок выпал из окна детского сада. Подробности

Трагедия произошла 16 сентября в Хмельницком, двухлетний мальчик после падения из окна первого этажа попал в реанимацию. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа ребенок сейчас находится в городской детской больнице. По предварительной информации, малыш получил травмы при падении с высоты.Об этом рассказал детский нейрохирург Хмельницкой городской детской больницы Игорь Бойко.По его словам, ребенку проводят контрольные дообследование."Самым тяжелым повреждением является закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом свода черепа и ушиб головного мозга второй степени. В настоящее время ребенку проводится консервативная терапия, в хирургическом вмешательстве ребенок пока не нуждается. Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжести и тяжелым, относительно стабилен", — рассказал врач Игорь Бойко.В детском учебном заведении №26 "Одуванчик", из окна которого выпал малыш, говорят, что все произошло в считанные минуты. Окна в группе должны быть закрыты, поэтому, как выпал ребенок, не знают."Воспитательница мне объяснила, что в то время, как ребенок выпал, она стояла в промежутке между дверью группы и дверью раздевалки, отдавала малышей родителям. Двое родителей, которые забирали детей, свидетели того, что ребенка никто не толкал. Воспитательница говорит, что дети всегда были в поле ее зрения. Это была просто какая-то доля секунды. Она отвернулась рассказать родителям об адаптации девочек, и это в секунде случилось", — говорит заведующая садика Надежда Хоптова."Окна открываются в групповой комнате на время сна детей для проветривания. Но когда дети просыпаются и выходят из спальной комнаты, окна обязательно закрываются. И об этом уведомлены как помощник, так и воспитатель", — отмечает Надежда Хоптова.В дошкольном учреждении обязательно создадут комиссию и проведут служебное расследование инцидента, говорит заведующая садиком №26 Надежда Хоптова. А вот воспитательница сада, в группе которой мальчик выпал из окна, по словам директора, от работы пока отстранена не будет."Отстранить ее от занимаемой должности или освободить от работы можно будет только по представлению следователя и решению суда", — отметила директор сада.Мама травмированного ребенка, которая и сама является педагогом и работает учителем в школе, общаться с журналистами о ситуации, которая произошла с ее ребенком, не захотела.По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до четырех лет или лишение свободы до трех лет.