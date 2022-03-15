Двух сотрудников Галицкой таможни поймали на взятке

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) разоблачили галицких таможенников на взяточничестве, чтобы задержать их с поличным пришлось провести силовую спецоперацию.
Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, чиновники Гостаможни систематически требовали у граждан деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и ввоза груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок.
13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки.
13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки.
Правоохранители также проверяют причастность руководства таможни к совершению указанного преступления, а также исследуются возможные проявления взяточничества на других таможнях.
Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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