Двух сотрудников Галицкой таможни поймали на взятке

15:13 15 июня Киев, Украина

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) разоблачили галицких таможенников на взяточничестве, чтобы задержать их с поличным пришлось провести силовую спецоперацию.

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, чиновники Гостаможни систематически требовали у граждан деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и ввоза груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок.



13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки.

"Работникам ГБР пришлось провести силовую спецоперацию, чтобы попасть на территорию пункта пропуска для проведения следственных действий. Во время обысков изъяты наличные в размере примерно 10 тыс. Долларов США. Задокументировано три эпизода получения неправомерной выгоды сотрудниками таможни", - говорится в сообщении.

Правоохранители также проверяют причастность руководства таможни к совершению указанного преступления, а также исследуются возможные проявления взяточничества на других таможнях.

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.