Двух российских военных, которые обстреливали Харьковщину из "Градов", приговорили к 11,5 годам тюрьмы

12:37 31 мая Киев, Украина

Котелевский районный суд Полтавской области приговорил российских военных, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру Харьковщины, Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.



Они признали вину, обвинение просило назначить им по 12 лет колонии.

По версии следствия, во второй половине февраля военные приехали в пограничную с Украиной Белгородскую область, где узнали от командования о готовящейся войне. Бобыкин был водителем-заряжающим системы залпового огня «Град», Иванов – наводчиком. 23 февраля российские подразделения выстроили шесть «Градов» на расстоянии 4-6 километров от границы с Украиной. Бобыкин и Иванов знали, что в таких условиях оружие будет работать неизбирательно и в зону поражения могут попасть гражданские объекты, утверждает следствие.



Утром 24 февраля россияне по приказу открыли огонь с территории россии и обстреляли из установки «Град» Харьковскую область, никаких поправок для корректировки огня военным не дали. Позже в этот же день Бобыкин и Иванов пересекли границу с Украиной в Харьковской области и выпустили залпы в сторону Харькова. В результате обстрелов в двух селах в области были повреждены электрическая подстанция, воздушные линии электропередачи, жилые дома и лицей. 24 февраля их колонну разбили украинские военные, оба подсудимых три дня скрывались и впоследствии сдались в плен.