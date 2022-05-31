Двух российских военных, которые обстреливали Харьковщину из "Градов", приговорили к 11,5 годам тюрьмы

Котелевский районный суд Полтавской области приговорил российских военных, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру Харьковщины, Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.
Они признали вину, обвинение просило назначить им по 12 лет колонии.
Они признали вину, обвинение просило назначить им по 12 лет колонии.
По версии следствия, во второй половине февраля военные приехали в пограничную с Украиной Белгородскую область, где узнали от командования о готовящейся войне. Бобыкин был водителем-заряжающим системы залпового огня «Град», Иванов – наводчиком. 23 февраля российские подразделения выстроили шесть «Градов» на расстоянии 4-6 километров от границы с Украиной. Бобыкин и Иванов знали, что в таких условиях оружие будет работать неизбирательно и в зону поражения могут попасть гражданские объекты, утверждает следствие.
Утром 24 февраля россияне по приказу открыли огонь с территории россии и обстреляли из установки «Град» Харьковскую область, никаких поправок для корректировки огня военным не дали. Позже в этот же день Бобыкин и Иванов пересекли границу с Украиной в Харьковской области и выпустили залпы в сторону Харькова. В результате обстрелов в двух селах в области были повреждены электрическая подстанция, воздушные линии электропередачи, жилые дома и лицей. 24 февраля их колонну разбили украинские военные, оба подсудимых три дня скрывались и впоследствии сдались в плен.
Утром 24 февраля россияне по приказу открыли огонь с территории россии и обстреляли из установки «Град» Харьковскую область, никаких поправок для корректировки огня военным не дали. Позже в этот же день Бобыкин и Иванов пересекли границу с Украиной в Харьковской области и выпустили залпы в сторону Харькова. В результате обстрелов в двух селах в области были повреждены электрическая подстанция, воздушные линии электропередачи, жилые дома и лицей. 24 февраля их колонну разбили украинские военные, оба подсудимых три дня скрывались и впоследствии сдались в плен.
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