Двух пропавших сотрудников экопарка под Харьковом нашли убитыми

15:08 20 апреля Киев, Украина





Об этом В харьковском “Фельдман Экопарке” заявили, что правоохранители обнаружили тела двух работников, расстрелянных в марте российскими военными.Об этом сообщили на фейсбук-странице заведения.

“Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли”, — говорится в сообщении.

Когда началась война, эти сотрудники остались в экопарке и помогали кормить животных.

"Пропавших долго искали, привлекали стражей порядка, до последнего надеялись, что они смогли выжить. Однако вчера было получено подтверждение, что их тела найдены. Ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении", - говорится в сообщении.

Российские войска почти полностью разрушили “Фельдман Экопарк”, расположенный за харьковской кольцевой дорогой в Дергачевском районе. Комплекс находится на линии огня с первого дня вторжения, из-за разрушения вольеров некоторые животные разбежались, многие животные погибли, в том числе потомство белых тигров, пантер, ягуаров.