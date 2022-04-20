Двух пропавших сотрудников экопарка под Харьковом нашли убитыми

В харьковском “Фельдман Экопарке” заявили, что правоохранители обнаружили тела двух работников, расстрелянных в марте российскими военными.
Об этом сообщили на фейсбук-странице заведения.
Об этом сообщили на фейсбук-странице заведения.
Когда началась война, эти сотрудники остались в экопарке и помогали кормить животных.
Российские войска почти полностью разрушили “Фельдман Экопарк”, расположенный за харьковской кольцевой дорогой в Дергачевском районе. Комплекс находится на линии огня с первого дня вторжения, из-за разрушения вольеров некоторые животные разбежались, многие животные погибли, в том числе потомство белых тигров, пантер, ягуаров.
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