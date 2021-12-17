Двойное убийство на Житомирщине

Новости Житомира: В пгт. Иршанск (Житомирская область) двое юношей задушили двух человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Отмечается, что местные жители обнаружили бездыханное тело женщины. Полицейские эксперты сразу заключили, что смерть женщины насильственная. Во время первоочередных действий сотрудники полиции установили личность погибшей и место ее проживания.
Правоохранителям дверь никто не открывал, хотя убитая 58-летняя женщина проживала в гражданском браке с 60-летним мужчиной. При визуальном осмотре квартиры через окно следователи заметили тело хозяина жилища - он не подавал признаков жизни. В квартиру пришлось проникать через окно.
Предварительно установлено, что ночью 5 июля молодые люди находились в квартире погибших, где вместе употребляли спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодые люди задушили старшего. Свидетелем происшествия стала 58-летняя сожительница, которую ждала та же участь.
Юношей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы для объявления подозрения в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК) и избрании меры пресечения.
За умышленное убийство двух человек предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
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