Двойное ДТП в Днепре, погиб мужчина

Об этом сообщила патрульная полиция Днепра.

"На перекрестке улиц Драгоманова и Грушевского, в четверг, 27 мая, столкнулись автомобили Lexus и Hyundai. Водитель Lexus двигался по Грушевского в сторону тупика 4-го трамвая. Водитель Hyundai выезжал с Драгоманова, вероятно, не пропустил Lexus, вследствие чего и произошла авария с опрокидыванием", - указано в сообщении.