Двойное ДТП в Днепре, погиб мужчина

В Днепре произошло ДТП с участием двух внедорожников, в результате столкновение одно из авто перевернулось, его водитель погиб.
Об этом сообщила патрульная полиция Днепра.
"На перекрестке улиц Драгоманова и Грушевского, в четверг, 27 мая, столкнулись автомобили Lexus и Hyundai. Водитель Lexus двигался по Грушевского в сторону тупика 4-го трамвая. Водитель Hyundai выезжал с Драгоманова, вероятно, не пропустил Lexus, вследствие чего и произошла авария с опрокидыванием", - указано в сообщении.
В результате столкновения и опрокидывания Hyundai его водитель погиб. Второй участник происшествия отделался травмами и самостоятельно выбрался из машины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии