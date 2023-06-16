Двое сотрудников полиции, которые в 2020-м изнасиловали женщину, получили по 11 лет тюрьмы

18:59 24 мая Киев, Украина

Суд дал по 11 лет тюрьмы двум экс-правоохранителям, которые в течение 2020 года систематически пытали людей и изнасиловали женщину в Кагарлыкском отделении полиции.

"В мае 2020 года правоохранители применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали пострадавшую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие выявило ряд случаев пыток в этом участке. В частности, в том же месяце другого потерпевшего избивали и пытали для получения признания.

Кроме того, в январе 2020 года обвиняемые, с целью получения признательных показаний за вероятное совершение краж, наносили двум потерпевшим телесные повреждения, вывозили их в багажнике за окрестности города и пытали электрическим током. После этого их приковали наручниками к батарее в коридоре, где пострадавшие находились до следующего дня.

"Руководитель отделения знал о существовании такой практики, однако не принимал мер к прекращению незаконных действий подчиненных и не сообщил в компетентные органы об этих преступлениях", - подчеркнули в прокуратуре.

Во время досудебного расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели обвинения, исследованы все доказательства стороны обвинения и доказательства стороны защиты. Обуховский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела Главного управления Национальной полиции в Киевской области в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 Уголовного кодекса Украины).



Суд назначил экс-начальнику уголовной полиции и оперуполномоченному наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая Неля Погребицкая получит компенсацию в размере 1 миллиона 296 тысяч гривен.