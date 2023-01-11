08:22 11 января Киев, Украина

Двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута . В настоящее время они находятся в больнице Люблина.



Изданию информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич. Он рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины.

"Они разгружали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", - сообщил он.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Войска рф бросают на это направление на фронте огромные силы. Добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.