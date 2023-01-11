Двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута. В настоящее время они находятся в больнице Люблина.
Изданию информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич. Он рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины.
Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Войска рф бросают на это направление на фронте огромные силы. Добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.
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