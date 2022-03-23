Двое детей остались сиротами: под Прилуками молодая семейная пара сгорела в собственном доме

10:38 27 июня Киев, Украина

По прибытии пожарников на место вызова, горящая кровля обрушилась во внутрь дома, шансов выжить у супругов не было.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 27 июня.

Трагедия произошла в Черниговской области в жилом доме села Рудовка.



Указано, что информация о возгорании была получена накануне в 22:33 вечера. На место происшествия направили спасателей из города Прилуки.



"На момент прибытия дом был охвачен огнем, а крыша упала внутрь здания. Пожар в 23:20 был локализован, а в 01:05 окончательно ликвидирован", – говорится в сообщении.



Во время разбора конструкций здания в помещении кухни спасатели обнаружили тела хозяев 1994 и 1997 годов рождения. Накануне молодые супруги отдали своих двух детей родственникам погостить.



Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание электросети.