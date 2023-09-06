Две международные табачные компании внесены в перечень международных спонсоров войны

07:36 25 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



В Нацагентстве отметили, что эти компании продолжают вести свой бизнес в россии и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.



По данным НАПК, доля рынка торговых марок Philip Morris International в российском рынке составила 30,1% в 2019 году. Агентство считает компанию одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, оценивая совокупный объем ее инвестиций в россию в 2 млрд. долларов. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две международные табачные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI) в перечень международных спонсоров войны.Об этом сообщает пресс-служба НАПК.В Нацагентстве отметили, что эти компании продолжают вести свой бизнес в россии и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.По данным НАПК, доля рынка торговых марок Philip Morris International в российском рынке составила 30,1% в 2019 году. Агентство считает компанию одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, оценивая совокупный объем ее инвестиций в россию в 2 млрд. долларов.

"Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения рф в Украину выросла на 8% до 140,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль до 48,2 миллиарда рублей, что на 45% больше, чем у 2021 году. Соответственно, налог на прибыль в бюджет рф был уплачен на сумму более 136 миллионов долларов США", – говорится в сообщении.

Долю Japan Tobacco International в российском рынке НАПК оценивает в около 34,9%.

"JTI - крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику рф превысили $4,6 миллиарда. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета рф. Сама компания открыто заявляла , что российский рынок генерировал около 2 млрд долларов США в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год", – говорится в сообщении.

По данным НАПК, обе компании продолжают работу в россии: Philip Morris вроде бы не смогла продать свой бизнес в россии, а JTI продолжает "производить и распространять продукцию в россии".



Philip Morris International — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS). В россии Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и филиалами АО "Филип Моррис Ижора", "Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре, а также организацией ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг" филиалами примерно в 100 городах страны.



Japan Tobacco International – лидер табачного рынка в россии. Она является одной из крупнейших компаний FMCG в стране по объему продаж. В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.