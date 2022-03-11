Два самолета РФ нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины

16:41 11 Март Киев, Украина

Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.
 
Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела «Дубровица», что на Ровенщине.
 Точка на карте - место где русские самолёты сбросили бомбы на территории Беларуси.
Такая атака и дейсвия русской армии - сознательная провокация. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ее цель - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.
"Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну!", - написал министр.
Бомбы с российских самолётов упали не только на беларускую территорию, но и на украинскую

Эти фото сделаны украинскими пограничниками в нескольких сотнях метрах до границы с Беларусью.
UPD: есть информация об обстреле н.п. Бухличи и Верхний Теребежов (Республика Беларусь), сообщили в Командование Воздушных сил ВСУ. 
 
 