Два самолета РФ нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины

Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ.
Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела «Дубровица», что на Ровенщине.
Такая атака и дейсвия русской армии - сознательная провокация. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ее цель - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.
Бомбы с российских самолётов упали не только на беларускую территорию, но и на украинскую
Эти фото сделаны украинскими пограничниками в нескольких сотнях метрах до границы с Беларусью.
UPD: есть информация об обстреле н.п. Бухличи и Верхний Теребежов (Республика Беларусь), сообщили в Командование Воздушных сил ВСУ.
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