Два рейса задерживаются из-за обесточивания участков дороги
10:44 26 января Киев, Украина
В связи с обесточиванием отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов Укрзализныци задерживаются на 30 и больше минут. Об этом сообщает прес-сслужба Укрзализныци.
Больше всего задерживаются поезда
№43/44 Ивано-Франковск - Киев (+1:08) и №743/744 Киев - Львов (+0:46).
С задержкой выедет поезд из Краматорска.
"В связи с повреждениями контактной сети на железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно. Ситуация на всех вокзалах страны контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается движение по подземным переходам", - сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
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