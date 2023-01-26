Два рейса задерживаются из-за обесточивания участков дороги

10:44 26 января Киев, Украина

В связи с обесточиванием отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов Укрзализныци задерживаются на 30 и больше минут. Об этом сообщает прес-сслужба Укрзализныци.

Больше всего задерживаются поезда №43/44 Ивано-Франковск - Киев (+1:08) и №743/744 Киев - Львов (+0:46).

С задержкой выедет поезд из Краматорска.
 
"В связи с повреждениями контактной сети на железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно. Ситуация на всех вокзалах страны контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается движение по подземным переходам", - сообщают в пресс-службе Укрзализныци.