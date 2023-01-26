Два рейса задерживаются из-за обесточивания участков дороги

"В связи с повреждениями контактной сети на железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно. Ситуация на всех вокзалах страны контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается движение по подземным переходам", - сообщают в пресс-службе Укрзализныци.