Два преподавателя из Киева лишились работы из-за нарушения языкового закона

«По этим фактам, которые по моей инициативе рассмотрели на очередном заседании профильной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта, Департамент образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и управления образования районных в городе Киеве государственных администраций должны принять дополнительные меры реагирования по усилению ответственности педработников учебных заведений всех форм собственности за нарушение языкового законодательства. Язык образовательного процесса – государственный!», – подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.