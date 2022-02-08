Два преподавателя из Киева лишились работы из-за нарушения языкового закона

Ученики двух киевских школ обратились с жалобой на своих преподавателей из-за того, что проводили свои профильные предметы на русском языке.
Ученики записали видео, на котором четко слышно, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителя получили дисциплинарные выговоры, а впоследствии были уволены.
Об этом сообщает пресс- служба Уполномоченного по защите государственного языка.
Как отмечается в сообщении, на основании видео, обнародованных учащимися в соцсетях, в декабре 2021 года Уполномоченный по защите государственного языка принял решение о проверке двух упомянутых школ. Речь идет о лицее No303 и специализированной школе No152 с углубленным изучением английского языка.
Специалисты выявили в учебных заведениях нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Учительница немецкого языка лицея No303 отказалась говорить на уроке на украинском языке после замечания ученика. Также учитель истории специализированной школы No152 проводил урок на русском языке.
Ученики записали видео, на котором четко слышно, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителя получили дисциплинарные выговоры, а впоследствии были уволены.
Об этом сообщает пресс- служба Уполномоченного по защите государственного языка.
Как отмечается в сообщении, на основании видео, обнародованных учащимися в соцсетях, в декабре 2021 года Уполномоченный по защите государственного языка принял решение о проверке двух упомянутых школ. Речь идет о лицее No303 и специализированной школе No152 с углубленным изучением английского языка.
Специалисты выявили в учебных заведениях нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Учительница немецкого языка лицея No303 отказалась говорить на уроке на украинском языке после замечания ученика. Также учитель истории специализированной школы No152 проводил урок на русском языке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии