Два микроавтобуса попали в ДТП под Одессой: есть погибшие
08:57 16 ноября Киев, Украина
На трассе Одесса-Рени
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов, в результате аварии погибли два человека, пятеро госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"15 ноября, примерно в 5:30, автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек", - сообщили в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП
. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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