Два микроавтобуса попали в ДТП под Одессой: есть погибшие

"15 ноября, примерно в 5:30, автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек", - сообщили в полиции.