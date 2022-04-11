Два микроавтобуса попали в ДТП под Одессой: есть погибшие

08:57 16 ноября Киев, Украина

На трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов, в результате аварии погибли два человека, пятеро госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"15 ноября, примерно в 5:30, автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек", - сообщили в полиции.
фото: последствия аварии на трассе Одесса-рени
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.