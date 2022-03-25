Два храма в день: оккупанты уничтожают украинские церкви и духовные сооружения

19:07 25 марта Киев, Украина

В то время как пропагандисты кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о «защите православия», агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни Украины.

С начала войны в Украине уже пострадали 59 храмов. Оккупанты разрушают по два духовных сооружения ежедневно, сообщает Министерство культуры.



Разрушенные духовные сооружения находятся как минимум в 8 областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них – православные храмы.



Кроме того, разрушения получили также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и админздания религиозных организаций.



