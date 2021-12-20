Два грузовых корабля столкнулись у берегов Швеции, один из них перевернулся

17:03 13 Декабрь Киев, Украина

В Балтийском море в туманную погоду столкнулись два грузовых корабля. В результате крушения один из них перевернулся, сообщает в понедельник, dpa со ссылкой на шведские медиа.



Инцидент произошел в ночь на 13 декабря близ шведского города Истад и датского острова Борнгольм. О его причинах пока точной информации нет. Отмечается, что суда зарегистрированы в Дании и Великобритании.



Сейчас на месте аварии идет поисково-спасательная операция, поскольку по меньшей мере два члена экипажа одного из кораблей считают без вести пропавшими. Сообщается, что спасатели слышали крики оказавшихся за бортом людей. В операции участвует команда британского судна, ведь, по предварительным данным, затонул корабль из Дании, на котором как раз находились двое пропавших моряков.

"Главный приоритет – спасти жизнь", - отметил спикер морской администрации Швеции Йонас Францен в комментарии местному СМИ.

Шведские спасатели также инициировали экологическую спасательную операцию, чтобы предотвратить попадание в море нефти и других вредных веществ. По состоянию на утро 13 декабря утечка вредных веществ не была зафиксирована.



Прокуратура открыла расследование по подозрению "грубой халатности во время трафика по морю", сообщили в береговой охране.