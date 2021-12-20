Два грузовых корабля столкнулись у берегов Швеции, один из них перевернулся

В Балтийском море в туманную погоду столкнулись два грузовых корабля. В результате крушения один из них перевернулся, сообщает в понедельник, dpa со ссылкой на шведские медиа.
Инцидент произошел в ночь на 13 декабря близ шведского города Истад и датского острова Борнгольм. О его причинах пока точной информации нет. Отмечается, что суда зарегистрированы в Дании и Великобритании.
Сейчас на месте аварии идет поисково-спасательная операция, поскольку по меньшей мере два члена экипажа одного из кораблей считают без вести пропавшими. Сообщается, что спасатели слышали крики оказавшихся за бортом людей. В операции участвует команда британского судна, ведь, по предварительным данным, затонул корабль из Дании, на котором как раз находились двое пропавших моряков.
Инцидент произошел в ночь на 13 декабря близ шведского города Истад и датского острова Борнгольм. О его причинах пока точной информации нет. Отмечается, что суда зарегистрированы в Дании и Великобритании.
Сейчас на месте аварии идет поисково-спасательная операция, поскольку по меньшей мере два члена экипажа одного из кораблей считают без вести пропавшими. Сообщается, что спасатели слышали крики оказавшихся за бортом людей. В операции участвует команда британского судна, ведь, по предварительным данным, затонул корабль из Дании, на котором как раз находились двое пропавших моряков.
Шведские спасатели также инициировали экологическую спасательную операцию, чтобы предотвратить попадание в море нефти и других вредных веществ. По состоянию на утро 13 декабря утечка вредных веществ не была зафиксирована.
Прокуратура открыла расследование по подозрению "грубой халатности во время трафика по морю", сообщили в береговой охране.
Прокуратура открыла расследование по подозрению "грубой халатности во время трафика по морю", сообщили в береговой охране.
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