Два человека из АН-26, упавшего под Харьковом, госпитализированы

23:04 25 Сентябрь Киев, Украина

На потерпевшем крушение самолете, кроме экипажа, находились курсанты военного училища.

После падения военного самолета под Чугуевом в Харьковской области в больницу доставили двух человек. Оба получили сильные ожоги, один из них находится в критическом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер, который находится на месте трагедии.

"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четверых на данный момент неизвестна", - заявил он.

Также сообщается, что пострадавшие были курсантами Харьковского национального университета Военно-воздушных сил.

В настоящее время решается вопрос об их эвакуации в Киев, как только они будут готовы к транспортировке.

По информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

Также сообщалось, что, кроме пяти членов экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС