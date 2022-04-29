Душил и поджег: боец ВСУ пытался убить товарища

12:44 01 декабря Киев, Украина

Краматорске в зоне проведения ООС, водитель-контрактник одной из воинских частей, пытался убить сослуживца с целью ограбления.

44-летний мужчина, избил и пытался задушить солдата, после чего облил его смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и забрал у него 9 500 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 1 декабря.

"Следователи ГБР в городе Краматорске осуществляют досудебное расследование по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также разбоя, совершенного 26 ноября на территории проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Если вину военнослужащего докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.