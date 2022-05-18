Думал, косуля: в Черновицкой области охотник убил мужчину

12:05 17 декабря Киев, Украина

Трагический случай произошел 16 декабря, на Герцаивщине. Предварительно, во время охоты местный житель смертельно ранил своего односельчанина, перепутав его с диким животным.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.



По спецлинии «102» обратился 62-летний житель села Лунка и сообщил об убийстве по неосторожности.

«Заявитель рассказал, что во время охоты в лесу выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю. Когда мужчина подошел ближе, увидел тело жителя района без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции направили на место происшествия следственно-оперативные группы ГУНП и Герцаевского отделение полиции, а также криминалиста и сотрудников судебно-медицинской экспертизы.



Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители опрашивают заявителя, осматривают место уголовного преступления, тело погибшего и устанавливают его личность.