12:59 09 августа Киев, Украина

Народному депутату Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В правоохранительных органах подтвердили эту информацию.



/>Дубинский рассказал, что накануне, 8 августа, в его офисе проводились обыски. Правоохранители якобы "ничего не нашли", но вручили ему подозрение в служебном подлоге документов для выезда за границу (ч. 1 ст. 366 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Дубинский также заявил, что дело против него - это "политический заказ" и оно "развалится".